Политика
ГЛАС.RUВ Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Премьер-министр Италии призвал к «твёрдости». По его словам, Евросоюзу ни в коем случае не следует поддерживать военную операцию Турции. Не нужно и поддаваться давлению из-за угрозы волны беженцев, которая может затопить ЕС.
Читать в источнике
Оценить
Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны.
— Дональд Туск, польский политикРБК 07:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Испания назвала неприемлемой угрозу Анкары впустить беженцев в Европу
Московский Комсомолец Турция10:49
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 06:27
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM вчера в 11:55
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Происшествия
Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
RT на русском 18:20
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
РБК вчера в 04:22
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru вчера в 22:40
Гаджеты
Новый Volvo XC40 получит мультимедийную систему на базе Android
Новый информационно-развлекательный комплекс на базе Android предлагает клиентам шведской марки беспрецедентную персонализацию, а также интуитивноет управление и новые технологии, а также сервисы Google.
32CARS.ru 09 октября в 03:10
Политика
Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию
За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Утро.ru 13:30
Происшествия
Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее
В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину.
КП - Екатеринбург 17:31
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru вчера в 03:56
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R вчера в 01:49
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Технологии
Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra
Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27