Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны.

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В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

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