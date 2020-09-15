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МонаВиста
МонаВиста

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента. То есть, по делу Навального против России.В источнике
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Интерфакс

В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Навального

Интерфаксвчера в 08:23
РБК

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций

РБКвчера в 10:08
Комсомольская правда

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Комсомольская правдавчера в 10:22
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

РИА Новостивчера в 10:55
Эхо Москвы

Новые санкции Евросоюза, которые предлагается назвать в честь Алексея Навального, еще находятся в разработке

Эхо Москвы19:05
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАССвчера в 08:12
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русскомвчера в 07:56

Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом
Интерфаксвчера в 07:46
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ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов

Европейское космическое агентство (ESA) 15 сентября подписало соглашение на сумму в 129,4 млн евро с промышленным консорциумом во главе с немецкой спутниковой компанией OHB на создание космического аппарата HERA, который предназначен для защиты Земли от угрожающих ей астероидов.
ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов
РЕН ТВ18:12

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
1,1K

Искусственный интеллект может находить опасных водителей

Австралийские и малазийские учёные совместными усилиями разработали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), при помощи которого в потоке можно безошибочно вычислять опасные для окружающих объекты.
Цензуры.Нет17:39
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США

Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейский компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Веснавчера в 16:14
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Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной.
Pravda.Ruвчера в 11:35
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