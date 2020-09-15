В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
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После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента. То есть, по делу Навального против России.В источнике
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По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального
Комсомольская правдавчера в 10:22