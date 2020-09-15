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МонаВиста
МонаВиста

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента. То есть, по делу Навального против России.В источнике
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РБК

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций

РБКвчера в 10:08
Комсомольская правда

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Комсомольская правдавчера в 10:22
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ruвчера в 07:51
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАССвчера в 08:12
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русскомвчера в 07:56
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

РИА Новостивчера в 10:55
Эхо Москвы

В ЕС сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Навального

Эхо Москвывчера в 12:05

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Стартовали продажи седанов Mercedes-Benz S-класса нового поколения

Стартовая цена - 94 540 евро (примерно 8,4 млн рублей) за короткобазный заднеприводный седан, оснащённый турбодизелем объёмом 2,9 литра и мощностью 286 л. с. Самой дорогой версией пока является длиннобазный Mercedes-Benz S 500 с полным приводом и бензиновым трёхлитровым турбомотором мощностью 435 л. с. За такую машину просят 119 364 евро (примерно 10,6 млн рублей).
Wroom.ru17:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 10:45
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МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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