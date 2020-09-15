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РИА Новости
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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РБК

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций

РБК10:08
Комсомольская правда

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Комсомольская правда10:22
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ru07:51
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАСС08:12
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русском07:56
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

РИА Новости10:55
Эхо Москвы

В ЕС сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Навального

Эхо Москвы12:05

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов

По данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), базирующейся в Мадриде, количество международных туристических поездок в первой половине 2020 года упало на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российская газета14:31