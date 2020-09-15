В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
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Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального
Комсомольская правда10:22