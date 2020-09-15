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Дни24
Дни24

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

В ЕС новые санкции в отношении России предложили назвать именем Алексея Навального, давшего Европе возможность снова попытаться «ударить» по главному оппоненту. Дипломат Жозеп Боррель озвучил идею на заседании Европарламента.В источнике
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РБК

В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального»

РБК10:40
Комсомольская правда

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Комсомольская правда10:22
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

РИА Новости10:55
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАСС08:12
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русском07:56
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ru07:51
Эхо Москвы

В ЕС сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Навального

Эхо Москвы12:05

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обложить доходы в виде дивидендов и процентов, переводящиеся на зарубежные счета, налогом в размере 15%, что потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами.
Наша версия02:35
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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