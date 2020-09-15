В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
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В ЕС новые санкции в отношении России предложили назвать именем Алексея Навального, давшего Европе возможность снова попытаться «ударить» по главному оппоненту. Дипломат Жозеп Боррель озвучил идею на заседании Европарламента.В источнике
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По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального
Комсомольская правда10:22