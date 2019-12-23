Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине уже осудили визит Путина в Крым, а запуск железной дороги на полуостров назвали «противоправным», сообщает РИА ФАН.
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с чего всё началось
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 14:49

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Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Интерфаксвчера в 10:31

В ЕС отреагировали на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

REGNUMвчера в 11:22

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Национальная служба новостейвчера в 11:03

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

RT на русскомвчера в 14:49

В Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

ТАССвчера в 11:07

Власти Украины осудили открытие железной дороги через Керченский пролив

Известиявчера в 09:59

ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

Взгляд.рувчера в 10:49
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Окончательный состав молодежной сборной РФ определился на МЧМ-2020

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Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
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По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
Транспорт

СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
REGNUM 23:06
Авто

В Haval раскрыли производственные планы в России

Напомним, что завод Haval в Тульской области был запущен в мае 2019 года.
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Американец ограбил банк и разбросал деньги на улице в честь Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс, после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами «счастливого Рождества!», передает издание Hill.
Политическая Экспертиза 19:56
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
РИА Новости 22 декабря в 19:06
Армия и оружие

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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
ИА Новороссия 12:39
Политика

В Приморье сформировали состав будущего правительства

Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
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Гаджеты

Oppo выпустит копию наушников AirPods

The GEEK 16:58
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Общество

В Красноярске осудили одного из лидеров террористической ячейки

Группа была создана в Красноярске в начале 2017 года. Она представляла собой "спящую ячейку" международной террористической организации.
ИА 1-Line 23:08
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Космос

Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю

Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю, завершив первый испытательный полет.
Вести ФМ 22 декабря в 08:55
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Наука

Ученые охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO

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РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
ПРАЙМ 22:15
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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
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Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
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В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru 22:58
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Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня

«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.
Советский спорт 23:20
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото

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Пятый канал вчера в 12:32
Политика

Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию

По мнению Запада, после «поражения» в холодной войне Россия должна была «никому не мешать», став чем-то вроде скандинавских стран, заявил бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин.
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Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
РБК 19:15
Футбол

«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым

«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
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Врач рассказала, как правильно лечить насморк

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

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