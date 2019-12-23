Политика
Национальная служба новостейВ Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине уже осудили визит Путина в Крым, а запуск железной дороги на полуостров назвали «противоправным», сообщает РИА ФАН.
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с чего всё началось
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 14:49
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В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Национальная служба новостейвчера в 11:03
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Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Транспорт
СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
Авто
В Haval раскрыли производственные планы в России
Напомним, что завод Haval в Тульской области был запущен в мае 2019 года.
Наука
«Арабскую весну» связали с уровнем счастья
Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги на улице в честь Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс, после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами «счастливого Рождества!», передает издание Hill.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Политика
В Приморье сформировали состав будущего правительства
Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
Гаджеты
Oppo выпустит копию наушников AirPods
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Общество
В Красноярске осудили одного из лидеров террористической ячейки
Группа была создана в Красноярске в начале 2017 года. Она представляла собой "спящую ячейку" международной террористической организации.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Космос
Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю
Новейший американский космический корабль Starliner вернулся на Землю, завершив первый испытательный полет.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Наука
Ученые охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO
Транспорт
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Футбол
Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня
«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Политика
Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию
По мнению Запада, после «поражения» в холодной войне Россия должна была «никому не мешать», став чем-то вроде скандинавских стран, заявил бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин.
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Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.