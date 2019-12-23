с чего всё началось

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. На Украине уже осудили визит Путина в Крым, а запуск железной дороги на полуостров назвали «противоправным», сообщает РИА ФАН.

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Общество Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Наука «Арабскую весну» связали с уровнем счастья Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».

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Транспорт РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.

Политика Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.

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Футбол «Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым «Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».