Политика
RT на русскомВ бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»
Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
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Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.РИА Новости15:07
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В бундестаге заявили о расколе в ЕС по вопросу «Северного потока - 2»
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В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 10:23
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Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
"Тампа Бэй" обыграла "Даллас Старс" со счётом 3:2 во втором матче Финальной серии Кубка Стэнли НХЛ.
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Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения в Соединённых Штатах вакцин от коронавируса, произведённых в других странах.
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Bungie запуталась в названиях консолей Xbox
Bungie ошиблась в названии Xbox в тексте о релизе Destiny 2: Forsaken and Shadowkeep в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:45
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В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины
В Петербурге в квартире на Новочеркасском проспекте задержан 53-летний мужчина по имени Юрий.
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2
Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
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