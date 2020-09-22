Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.

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Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

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