Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
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В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новости15:07

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В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru15:09

В бундестаге заявили о расколе в ЕС по вопросу «Северного потока - 2»

Национальная служба новостей15:59

Европа расколота: В Германии признали проблему и назвали причину - «Северный поток - 2»

Царьград15:21

В Германии заговорили о расколе ЕС из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru15:10

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русском16:04

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости15:07

В Германии заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

News.ru14:42
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Происшествия

Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео

Lenta.ru 11:31
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Экономика

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Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова.
РБК 12:56
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Экономика

Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов

Авиакомпания «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги перед Сбербанком из-за пандемии COVID-19.
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Политика

Участнику из Крыма не дали закончить выступление на форуме ООН

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«Роскосмос» одобрил первые в истории МКС съемки кино на орбите

На борту Международной космической станции впервые в истории снимут художественный фильм. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
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Политика

Путин выступил на Генассамблее ООН

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Политика

Макрон на ГА ООН призвал власти Белоруссии к диалогу с народом

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом.
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Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером

Известная российская 38-летняя топ-модель Наталья Водянова 19 сентября вышла замуж за француза, наследника мультимиллиардера Антуана Арно.
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Политика

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.
РИА Новости 06:25
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Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами

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«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

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Общество

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в РФ с 1 января

С 1 января в России станет обязательной маркировка ювелирных изделий, а с 1 июля разрешат оборот только маркированных ювелирных изделий.
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Происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

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Газета.Ru 10:23
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Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»

"Тампа Бэй" обыграла "Даллас Старс" со счётом 3:2 во втором матче Финальной серии Кубка Стэнли НХЛ.
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Ремастер трилогии Mass Effect называется Mass Effect: Legendary Edition (Джефф Грабб)

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Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России.
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На референдуме в Италии поддержали сокращение числа парламентариев

20 и 21 сентября в Италии прошел референдум, по итогам которого более шестидесяти процентов проголосовавших граждан страны выступили за сокращение числа парламентариев на треть.
Страна Советов on-line вчера в 13:01
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Политика

Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения в Соединённых Штатах вакцин от коронавируса, произведённых в других странах.
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко

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Bungie запуталась в названиях консолей Xbox

Bungie ошиблась в названии Xbox в тексте о релизе Destiny 2: Forsaken and Shadowkeep в Xbox Game Pass.
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В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины

В Петербурге в квартире на Новочеркасском проспекте задержан 53-летний мужчина по имени Юрий.
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Политика

В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
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Диетолог Кононенко назвала самые вредные продукты для завтрака

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В Москве мужчина убил мать и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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По факту пропажи 12-летней дочери дизайнера возбудили уголовное дело

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Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы

На информационном портале Pokatim.ru появились первые рендерные изображения нового паркетника Lada Alta, представленные независимыми дизайнерами.
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Австралия провела успешные испытания технологий «нового космоса»

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ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 300 млрд рублей

Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка. Два других последовало от Центробанка.
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

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