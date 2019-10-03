Политика
Газета.RuВ Евросоюзе разработали правила получения виз для жителей Донбасса
Уточняется, что так же создано руководство по обработке визовых заявлений, которые подавались жителями неподконтрольных территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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с чего всё началось
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.RT на русском06:45
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