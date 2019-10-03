с чего всё началось

Уточняется, что так же создано руководство по обработке визовых заявлений, которые подавались жителями неподконтрольных территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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