Политика
Российская газетаВ Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.
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с чего всё началось
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.RT на русском06:45
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