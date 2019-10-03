с чего всё началось

Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Политика США снова не выдали визы российским дипломатам Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американских виз.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Политика Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.

Общество Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.

Кино THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Политика Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Политика Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Политика Народные дипломаты из Норвегии проедут поездом по Крымскому мосту Народные дипломаты планируют проехать по Крымскому мосту, следуя из Москвы на полуостров.

Футбол Сборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Политика Украина не подписывала никаких соглашений с ЛДНР в Минске – Зеленский Представители Украины в Контактной группе в Минске не подписывали никаких документов с представителями Луганской и Донецкой народных республик.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Авто Renault вывел на рынок рестайлинговый хэтчбек Kwid Французский автопроизводитель Renault объявил старт продаж рестайлинговых хэтчбеков Kwid.

Экономика ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома» Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Гаджеты Microsoft презентует новую ОС Windows 10X Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.

Политика Путин не завидует положению Зеленского Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.

Энергетика «Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака Споры по поводу контроля за качеством нефти начались после того, как в середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений.

Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.