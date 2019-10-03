Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.
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В Госдуме прокомментировали методичку ЕК по визам для жителей Донбасса

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