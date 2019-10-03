с чего всё началось

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Путин заявил, что вопрос носит гуманитарный характер. Как писал News.ru, украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей ДНР и ЛНР

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Гаджеты Microsoft презентует новую ОС Windows 10X Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.

Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Здоровье Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Армия и оружие В Китае показали межконтинентальную баллистическую ракету Сегодня в Китае проходит военный парад, на котором была представлена впервые новейшая межконтинентальная баллистическая ракета.

Политика В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.

Футбол Капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 скончался в 31 год Промис был капитаном олимпийской сборной Нигерии на Играх-2008 в Пекине, которая выиграла серебро. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей.

Шоу-бизнес Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

Политика Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.

Политика На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро Дмитрий Медведев написал у себя на странице в Facebook, что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Экономика Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Автоспорт Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Экономика Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.

Армия и оружие СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.