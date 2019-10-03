Политика

News.ruNews.ruВ ЕС разъяснили правила получения виз для жителей ДНР и ЛНР

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Путин заявил, что вопрос носит гуманитарный характер. Как писал News.ru, украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении
 ЕК.
RT на русском06:45

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В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Интерфакс08:45

В Совфеде сочли методичку ЕС по выдаче виз жителям Донбасса издевательством

РИА Новости10:29

ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

RT на русском06:45

Жители ДНР и ЛНР могут обращаться за визой в ЕС только в консульства союза на Украине

ТАСС07:25

Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине

Lenta.ru07:22

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

РБК07:26

ЕС отправил странам правила по обработке виз от жителей ДНР и ЛНР

Народные новости06:29
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Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

RT на русском 16:58
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Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Гаджеты

Microsoft презентует новую ОС Windows 10X

Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
OAnews вчера в 09:14
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
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Здоровье

Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму

Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
REGNUM 17:00
Армия и оружие

В Китае показали межконтинентальную баллистическую ракету

Сегодня в Китае проходит военный парад, на котором была представлена впервые новейшая межконтинентальная баллистическая ракета.
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Политика

В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью

В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Политика

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Здоровье

В Петербурге открылся центр амбулаторной онкологической помощи

АиФ Санкт-Петербург 01 октября в 07:30
Футбол

Капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 скончался в 31 год

Промис был капитаном олимпийской сборной Нигерии на Играх-2008 в Пекине, которая выиграла серебро. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей.
Матч ТВ 15:51
Шоу-бизнес

Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца

Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.
Телепрограмма 12:50
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны

Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
Взгляд.ру 13:47
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Политика

На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро

Дмитрий Медведев написал у себя на странице в Facebook, что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.
Life.ru 17:36
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К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 10:00
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
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Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
Экономика

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
РИА Новости 09:33
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Автоспорт

Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM

Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.
Город+ 08:29
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Экономика

Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
Армия и оружие

СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США

На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 16:38
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
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