Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛидеры ЕС пока не достигли соглашения по бюджету

Лидеры ЕС пока не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Главы стран и правительств Евросоюза, участвующие в саммите, вернутся к обсуждению в пятницу, сообщил журналистам представитель председателя Евросовета Баренд Лейц.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Лидеры стран ЕС не смогли договориться по семилетнему бюджету

REGNUM00:22

Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз

РИА Новостивчера в 00:00

Лидеры ЕС возобновят переговоры по долгосрочному бюджету

ПРАЙМвчера в 21:38

Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

ТАССвчера в 20:14

Расплата за «брекзит»

Российская газетавчера в 11:35

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

Газета.Ruвчера в 21:05

Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

Вести.Ru19 февраля в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс вчера в 19:18
Культура

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
РИА Новости 03:56
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного

Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
VSE42.RU 19 февраля в 23:41
Общество

Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Lenta.ru 03:43
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»

Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Вестник вчера в 05:15
Политика

Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти.
РБК 02:16
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Известия вчера в 23:35
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru 19 февраля в 06:30
Армия и оружие

Боевики обстреляли позиции САА с помощью «Градов»

NewInform вчера в 11:18
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
Политика

Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 03:34
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Армия и оружие

Арабист: Россия и Турция столкнутся в 2023–2025 годах

Доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин предположил, что в 2023–2025 годах начнется противостояние между Россией и Турцией.
Телеканал 360° 02:43
Политика

Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 13:05
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Хоккей

Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Lenta.ru 03:37
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время вчера в 01:27
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное