Политика
Экономика сегодняЛидеры ЕС пока не достигли соглашения по бюджету
Лидеры ЕС пока не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Главы стран и правительств Евросоюза, участвующие в саммите, вернутся к обсуждению в пятницу, сообщил журналистам представитель председателя Евросовета Баренд Лейц.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Культура
На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей
Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Общество
Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону
Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Политика
Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»
Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Шоу-бизнес
Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале
Армия и оружие
Боевики обстреляли позиции САА с помощью «Градов»
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Политика
Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии
Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Армия и оружие
Арабист: Россия и Турция столкнутся в 2023–2025 годах
Доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин предположил, что в 2023–2025 годах начнется противостояние между Россией и Турцией.
Политика
Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщается на сайте суда.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Хоккей
Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника
165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.