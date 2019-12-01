Политика

REGNUMREGNUMВ Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы это сделать.
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Новый глава дипломатии ЕС сообщил о своем видении отношений с Россией

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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ

Комсомольская правда08:21

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции по России

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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Известия06:35

Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России

ТАСС05:44
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Турция заявила о готовности воевать против России с новым оружием

Вопреки заявлениям российских политиков об усилении взаимодействия России и Турции в военной сфере, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара является верным союзником Североатлантического альянса, и в случае необходимости готова поддержать любые действия НАТО против России.
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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