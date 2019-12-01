Политика
REGNUMВ Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы это сделать.
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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ
Комсомольская правда08:21
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Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Общество
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Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
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В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы
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В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
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Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии
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В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три месяца
Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, утверждает: «У нас есть цель - выпускать видеоигры примерно каждые три-четыре месяца».
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Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Эксперты рассказали, как безопасно и правильно продать автомобиль
В первую очередь эксперты обратили внимание на то, когда стоит продавать автомобиль.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
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Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Технологии
Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple
Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Футбол
«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»
Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена».
Политика
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Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
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