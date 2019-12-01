У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы это сделать.

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

Здоровье Названы четыре главных врага здоровых сосудов Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.

Авто С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Происшествия Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.

Технологии Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.