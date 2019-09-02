Экономика
Российская газетаФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости авиабилетов. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что цены на авиаперевозки напрямую зависят от спроса и платежеспособности граждан.
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ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов
Эхо Москвывчера в 08:30
ФАС изучит деятельность АЭВТ на предмет сговора после заявления о росте цен на авиабилеты на 9-10%
Агентство Москвавчера в 08:01
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 01 сентября в 07:35
Политика
Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности
"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Футбол
Волкан Демирел завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Фенербахче»
Голкипер сразу же вошел в тренерский штаб команды, за которую отыграл 17 лет.
Спорт-Экспресс 02:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
Большинство россиян заявили о готовности к корпоративам без алкоголя
Больше половины работающих россиян (51%) заявили о готовности отказаться от спиртных напитков на корпоративах.
РБК 03:42
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Как выяснилось, супружеская пара ждет второго ребенка.
Ruposters.ru 03:32
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Детский омбудсмен Москвы пожаловался в прокуратуру на действия МВД при задержании Азара
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился в прокуратуру из-за того, что при задержании журналиста и депутат муниципального округа Хамовники Ильи Азара в квартире остался один двухлетний ребенок.
Коммерсантъ 03:48
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Политика
Лукашенко призвал создать антитеррористический фронт
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что пришло время создать всемирный антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
News.ru 03:53
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней
Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Теннис
Испанец Надаль вышел в четвертьфинал US Open
Испанец Рафаэль Надаль победил хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису и вышел в четвертьфинал.
РБК 01:40
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Футбол
«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао
До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
Sport24.ru 02:18
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Общество
В России могут ограничить использование маркировки «эко» и «био»
Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
News.ru 00:02
Происшествия
Пять человек погибли и десятки пострадали при взрыве в Кабуле
По меньшей мере пять человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва в Кабуле, передаёт TOLOnews со ссылкой на данные МВД Афганистана.
RT на русском вчера в 15:47