Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен.

с чего всё началось

Оснований для роста цен на услуги сотовой связи в России нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что единоразовое повышение цен на услуги сотовой связи произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС.

В ФАС не увидели оснований для роста цен на сотовую связь

Происшествия СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Авто Автомобили в России подорожали при падении спроса Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.

Политика «Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.

Экономика «Норникель» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 604,09 рубля на акцию Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну обыкновенную акцию (около $9,48 по курсу ЦБ РФ на 11.11.2019).

Политика Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате» Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Общество Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.