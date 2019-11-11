Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен.

с чего всё началось

Оснований для роста цен на услуги сотовой связи в России нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что единоразовое повышение цен на услуги сотовой связи произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС.

В ФАС не увидели оснований для роста цен на сотовую связь

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