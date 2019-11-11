Экономика

REGNUMREGNUMВ ФАС не увидели оснований для роста цен на сотовую связь

Оснований для роста цен на услуги сотовой связи в России нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что единоразовое повышение цен на услуги сотовой связи произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС.
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ФАС не увидела оснований для роста цен на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен.
Российская газета05:25

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ФАС не увидела оснований для роста цен на сотовую связь

Российская газета05:25

В ФАС прокомментировали сообщения о росте цен на сотовую связь

РИА Новости06:45

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Национальная служба новостей05:59

В ФАС заявили об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь

RT на русском05:43

ФАС не увидела причин для роста тарифов на сотовую связь

РБК08:37

В ФАС отреагировали на данные о возможном росте цен на сотовую связь

Rambler News Service05:23

ФАС не видит оснований для повышения цен на услуги связи в России

Агентство Москва05:14
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:21, Ашберн
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