Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ ФАС не видят оснований для роста цен на авиабилеты

Директор Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что не видит причин для поднятия цен на авиабилеты.
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