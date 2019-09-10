Экономика
ИзвестияВ ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе
9 сентября «Известиям» в Росстате сообщили, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2% до 19%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 06:03
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика
Алексей Копайгородский избран мэром Сочи
Только что кандидатуру нового главы единогласно утвердили депутаты городского собрания курорта.
Живая Кубань вчера в 14:06
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика
Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit
Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.
REGNUM вчера в 22:14
Политика
Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии
Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.
РИА Новости вчера в 13:12
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:47
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Хоккей
Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Гаджеты
Котировки Netflix упали во время презентации Apple
Котировки стримингового сервиса Netflix упали во время презентации Apple, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.
Ведомости вчера в 14:10
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Единоборства
Порье хочет получить поединок с Макгрегором
Чемпионат вчера в 17:37
Авто
Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире
Car.ru вчера в 10:40
Политика
США эвакуировали своего шпиона из России
1. О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа В понедельник, 9 сентября, источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году.
Lenta.ru 09 сентября в 16:00
Здоровье
Названа причина избыточного веса у детей до трех лет
Эксперт назвал одну из основных причин появления избыточного веса у детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Экономика
Заемщики поправили кредитный индекс
Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Транспорт
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Экономика
Сергей Цивилев рассказал о перспективах угольной отрасли Кузбасса
Вести Кузбасс вчера в 11:07
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Происшествия
Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп
РЕН ТВ вчера в 21:28