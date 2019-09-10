Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

9 сентября «Известиям» в Росстате сообщили, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2% до 19%.

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Общество В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

Политика Алексей Копайгородский избран мэром Сочи Только что кандидатуру нового главы единогласно утвердили депутаты городского собрания курорта.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Кино Марго Робби экранизирует «Танкистку» Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.

Культура Александра Розенбаума прооперировали в Москве Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.

Политика Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.

Политика Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Хоккей Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение» Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.

Гаджеты Котировки Netflix упали во время презентации Apple Котировки стримингового сервиса Netflix упали во время презентации Apple, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика США эвакуировали своего шпиона из России 1. О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа В понедельник, 9 сентября, источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году.

Здоровье Названа причина избыточного веса у детей до трех лет Эксперт назвал одну из основных причин появления избыточного веса у детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Заемщики поправили кредитный индекс Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал юную и красивую жену У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.

Транспорт Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Футбол Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.