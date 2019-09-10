Экономика

ИзвестияИзвестияВ ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

9 сентября «Известиям» в Росстате сообщили, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2% до 19%.
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с чего всё началось

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАССвчера в 06:03

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ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАССвчера в 06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известиявчера в 07:01

Цены встали на крыло

Российская газетавчера в 10:32

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБКвчера в 08:31

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ruвчера в 07:25

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъвчера в 08:20

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правдавчера в 07:12
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество

В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика

Алексей Копайгородский избран мэром Сочи

Только что кандидатуру нового главы единогласно утвердили депутаты городского собрания курорта.
Живая Кубань вчера в 14:06
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Кино

Марго Робби экранизирует «Танкистку»

Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика

Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit

Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.
REGNUM вчера в 22:14
Политика

Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии

Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.
РИА Новости вчера в 13:12
Политика

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:47
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК вчера в 09:53
Хоккей

Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Гаджеты

Котировки Netflix упали во время презентации Apple

Котировки стримингового сервиса Netflix упали во время презентации Apple, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.
Ведомости вчера в 14:10
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Единоборства

Порье хочет получить поединок с Макгрегором

Чемпионат вчера в 17:37
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru вчера в 10:40
Политика

США эвакуировали своего шпиона из России

1. О секретной операции сообщили источники в администрации Дональда Трампа В понедельник, 9 сентября, источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщили CNN о ранее неизвестной секретной миссии, которая была завершена в 2017 году.
Lenta.ru 09 сентября в 16:00
Здоровье

Названа причина избыточного веса у детей до трех лет

Эксперт назвал одну из основных причин появления избыточного веса у детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Экономика

Заемщики поправили кредитный индекс

Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал юную и красивую жену

У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Транспорт

Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Экономика

Сергей Цивилев рассказал о перспективах угольной отрасли Кузбасса

Вести Кузбасс вчера в 11:07
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Наука

Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Происшествия

Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп

РЕН ТВ вчера в 21:28
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