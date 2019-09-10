Экономика
Радио Комсомольская правдаВ ФАС объяснили рост стоимости авиабилетов
«В целом по стране двузначных темпов роста [цен на авиабилеты] не наблюдается»,– официально заявляет ФАС, ссылаясь на внутренние данные постоянно проводимого ведомством анализа уровня стоимости билетов на «конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах».
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 06:03
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
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