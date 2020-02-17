Экономика
BFM.ruВ ФАС объяснили, зачем надо ввести аукционы на вылов рыбы
Нововведение поможет развитию рынка и привлечению инвесторов, объяснил Business FM заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАССвчера в 13:09
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ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы
Интерфаксвчера в 10:59
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Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США в рамках тура NO MORE TOURS 2 (Больше никаких туров-2), так как отправится в Швейцарию для прохождения курса лечения, сообщается на сайте исполнителя.
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На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
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Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Политика
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
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Энергетика
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Экономика
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