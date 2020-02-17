Экономика

BFM.ruBFM.ruВ ФАС объяснили, зачем надо ввести аукционы на вылов рыбы

Нововведение поможет развитию рынка и привлечению инвесторов, объяснил Business FM заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы

Финмаркет10:49

Росрыболовство не поддерживает идею заменить квоты на вылов рыбы электронными аукционами

ТАСС11:01

Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы

Ведомости12:45

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Происшествия

«Сапсан» насмерть сбил мужчину у станции Славянка в Петербурге

REGNUM 05:56
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 13:15
Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Российская газета 12:51
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Политика

МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии

Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.
REGNUM 11:36
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 02:34
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
Lenta.ru 04:46
Технологии

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Футбол

Тьяго Силва пропустит первый матч против «Боруссии»

LiveResult.Ru 09:02
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Музыка

Оззи Осборн отменил тур в США из-за болезни

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США в рамках тура NO MORE TOURS 2 (Больше никаких туров-2), так как отправится в Швейцарию для прохождения курса лечения, сообщается на сайте исполнителя.
РИА Новости 04:42
Происшествия

Екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отпустили под домашний арест

Екатеринбург Онлайн 08:43
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против «дочки» «Роснефти»

Россия не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми США пытаются подчинить весь мир своей воле, заявили в пресс-службе МИД России, комментируя решение Вашингтона ввести санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть».
RT на русском 12:46
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Биатлон

Вирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонке

МК-Спорт 09:48
Политика

Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
РИА Новости 12:21
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
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