ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России нет. Служба проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного масла после сообщений о возможном росте цен из-за сокращения объемов производства подсолнечника.В источнике
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ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:55
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