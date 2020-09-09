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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России нет. Служба проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного масла после сообщений о возможном росте цен из-за сокращения объемов производства подсолнечника.В источнике
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РИА Новости

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:55
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Коммерсантъ

ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло

Коммерсантъ04:47
Аргументы и Факты

В ФАС не видят причин для существенного роста цен на подсолнечное масло

Аргументы и Факты04:13
REGNUM

ФАС оценила возможность роста цен на подсолнечное масло в России

REGNUM04:09
RT на русском

В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском03:28
Российская газета

ФАС: Причин для роста цен на подсолнечное масло нет

Российская газета03:26
News.ru

В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло

News.ru03:19
Известия

ФАС заявила об отсутствии причин для сильного подорожания подсолнечного масла

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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
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Вести.Ru03:58
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