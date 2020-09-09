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В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала возможность существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В ФАС не видят причин для существенного роста цен на подсолнечное масло

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REGNUM04:09
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В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло

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Российская газета

ФАС: Причин для роста цен на подсолнечное масло нет

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