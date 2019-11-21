Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ФАС оценили закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Глава Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал журналистам, что ведомство позитивно оценивает принятие Госдумой законопроекта о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и другую технику.
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В ФАС объяснили необходимость предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позитивно оценивает принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, поскольку это расширит возможности выбора для пользователей, поддержит российские компании и, кроме того, соответствует зарубежным тенденциям в этой сфере, заявил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
РИА Новости11:03

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В ФАС объяснили необходимость предустановки российского ПО на смартфоны

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News.ru11:59

Замглавы ФАС: принятие закона о предустановке российского софта стало правильным решением

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В ФАС оценили закон о предустановке российского ПО на гаджеты

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Агентство Москва10:20

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Rambler News Service11:01
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