Экономика
Российская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Театры
В Казани начались гастроли Малого театра
Kazanfirst.ru 06:39
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»
Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»
Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.
Известия 07:33
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Хоккей
Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан
Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми
Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.
Газета.Ru 07:31
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Кино
Кинокомпания Paramount Pictures снимает ремейк «Без лица»
Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство ремейк фильма «Без лица». Об этом 9 сентября сообщил сайт Deadline.
REGNUM 06:26
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Экономика
Пенсионные фонды возместят ПСБ ₽20 млрд через депозиты без доходности
Промсвязьбанк требовал от НПФ "Сафмар" и "Будущее" и их управляющих компаний 16,5 млрд руб. Фонды вышли из капитала банка за день до санации и продали на Московской бирже 20% его акций.
РБК 06:45
Экономика
Руководители фракций выступили на открытии осенней сессии ГД
На первом пленарном заседании осенней сессии 10 сентября выступили руководители фракций Государственной Думы, обозначив приоритеты своей работы.
Государственная Дума РФ 07:11
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Асмус прогуляла сбор труппы в театре Ермоловой из-за отдыха
Телепрограмма вчера в 21:57
Происшествия
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 04:42
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
РИА Новости 06:53
Театры
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55