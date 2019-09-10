Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАСС06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известия07:01

Цены встали на крыло

Российская газета10:32

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБК08:31

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъ08:20

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:25

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правда07:12
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