Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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с чего всё началось

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС06:03

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ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАСС06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известия07:01

Цены встали на крыло

Российская газета10:32

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБК08:31

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъ08:20

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:25

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правда07:12
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
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Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям

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Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
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Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

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Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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