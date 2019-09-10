Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАСС06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известия07:01

В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

Российская газета06:10

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБК08:31

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъ08:20

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:25

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правда07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском 08:54
Футбол

Дюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.
REGNUM 07:26
Транспорт

Сергей Собянин назвал главные «премьеры» московского транспорта

Вечерняя Москва 09:21
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика

СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона

Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия

Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей

Российская газета 08:43
Общество

МВД предложило бороться с инструкциями по изготовлению оружия

МВД России предлагает ввести административную ответственность за распространение в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия или его частей и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.
Rambler News Service 07:28
Единоборства

Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре

Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Гаджеты

Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone

Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Шоу-бизнес

Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим

Телепрограмма 05:27
Общество

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Интерфакс 08:53
Происшествия

Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов

RT на русском 07:53
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание

Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Футбол

Лучший бомбардир «Нефтехимика» Макаров сообщил об интересе ЦСКА

21-летний нападающий провел в текущем сезоне ФНЛ 10 матчей и забил 8 голов.
ProstoProSport 06:33
Гаджеты

Россия лидирует по количеству киберугроз для Android

Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика

Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Политика

Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Волейбол

Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу

Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
RT на русском 08:21
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Происшествия

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Финансы

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Происшествия

Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости спорткара

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент с уснувшим за рулем водителем Tesla.
РЕН ТВ 09:27
Экономика

Цены на авиабилеты в России подорожали на 24%

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24%. В последний раз такое наблюдалось в 2008 году.
ТК Звезда 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное