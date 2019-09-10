Экономика
Российская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Футбол
Дюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.
REGNUM 07:26
Транспорт
Сергей Собянин назвал главные «премьеры» московского транспорта
Вечерняя Москва 09:21
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика
СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона
Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Общество
МВД предложило бороться с инструкциями по изготовлению оружия
МВД России предлагает ввести административную ответственность за распространение в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия или его частей и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.
Rambler News Service 07:28
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
Телепрограмма 05:27
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Футбол
Лучший бомбардир «Нефтехимика» Макаров сообщил об интересе ЦСКА
21-летний нападающий провел в текущем сезоне ФНЛ 10 матчей и забил 8 голов.
ProstoProSport 06:33
Гаджеты
Россия лидирует по количеству киберугроз для Android
Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Волейбол
Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу
Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
RT на русском 08:21
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Происшествия
Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости спорткара
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент с уснувшим за рулем водителем Tesla.
РЕН ТВ 09:27
Экономика
Цены на авиабилеты в России подорожали на 24%
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24%. В последний раз такое наблюдалось в 2008 году.
ТК Звезда 03:49