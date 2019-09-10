Экономика
Российская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.ТАСС06:03
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