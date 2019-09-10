Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАСС06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известия07:01

Цены встали на крыло

Российская газета10:32

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБК08:31

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъ08:20

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ru07:25

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правда07:12
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика

В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

Известия 09:22
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным

Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика

В Госдуме открывается осенняя сессия

Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram

Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
Телепрограмма 11:15
Политика

Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

Известия 06:13
Гаджеты

Корпорация Apple презентует новые модели iPhone

МонаВиста 08:19
Политика

Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Армия и оружие

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить

Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика

Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

РИА Новости 11:58
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Происшествия

В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов

"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Футбол

«Спартак» примет участие в турнире в США

Pravda.Ru 10:42
Наука

Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий

Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Футбол

В услугах Маркизио заинтересованы три клуба

«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» — три клуба, которые запросили информацию по Маркизио.
Матч ТВ 06:25
Здоровье

Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Политика

Поклонская стала зампредом комитета Госдумы по международным делам

Газета.Ru 09:55
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей

Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Общество

Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы

Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Политика

Почти 30 генералов и полковников уволил Путин

От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Политика

Появились первые предварительные результаты на выборах в Мосгордуму

РИАМО 08 сентября в 16:41
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