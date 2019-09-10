Экономика
Российская газетаВ ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
В Госдуме открывается осенняя сессия
Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука артистки в Instagram
Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
Телепрограмма 11:15
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста 08:19
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Футбол
«Спартак» примет участие в турнире в США
Pravda.Ru 10:42
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий
Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Футбол
В услугах Маркизио заинтересованы три клуба
«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» — три клуба, которые запросили информацию по Маркизио.
Матч ТВ 06:25
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Политика
Появились первые предварительные результаты на выборах в Мосгордуму
РИАМО 08 сентября в 16:41