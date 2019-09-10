"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Технологии Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Авто Представлен новый Porsche 911 Carrera 4 На франкфуртском автошоу состоялась презентация новой вариации Porsche 911 серии 992 - полноприводной Carrera 4. Машина будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Политика Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР Депутат Верховной рады и бывший президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Лавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной» Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной».

Здоровье Врач рассказал о причине избыточного веса у детей Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.

Футбол Дюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020 Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года.

Экономика Минфин разработал новую пенсионную систему Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Политика Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.

Финансы В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».

Происшествия На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Финансы В США рассказали, зачем России золото Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Культура Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.

Наука Гормон роста влияет на биологический возраст человека В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.

Общество Климатологи прогнозируют аномально теплую осень в Москве Начавшаяся осень в Москве в этом году может оказаться аномально теплой.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».