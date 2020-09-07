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Газета.Ru
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин заявил, что дефицита шампанского в России не ожидается. Об этом сообщает РИА "Новости". По оценкам ведомства, на российском винном рынке достаточно как поставщиков, так и ассортимента данного товара.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
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