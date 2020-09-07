Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин заявил, что дефицита шампанского в России не ожидается. Об этом сообщает РИА "Новости". По оценкам ведомства, на российском винном рынке достаточно как поставщиков, так и ассортимента данного товара.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии
Neva.Today

Россиянам пообещали, что дефицита шампанского перед Новым годом не будет

Neva.Today02:26
Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
News.ru

В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

News.ru03:19
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50

Суд отказал вернуть дело экс-главы Сахалина Хорошавина в прокуратуру

Южно-Сахалинский городской суд отклонил три ходатайства адвоката бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольги Артюховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных при расследовании, сообщает ТАСС.
Право.ру02:51
4

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.
ТАСС03:28
1

В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске

"Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", - говорится в сообщении.
РИА Новости02:49