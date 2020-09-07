Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин заявил, что дефицита шампанского в России не ожидается. Об этом сообщает РИА "Новости". По оценкам ведомства, на российском винном рынке достаточно как поставщиков, так и ассортимента данного товара.

С чего всё началось В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин. РИА Новости 02:14