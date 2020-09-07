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ФАС исключила дефицит шампанского в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
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РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
РИА Новости02:14
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ИА Красная Весна

Представитель ФАС высказался относительно возможного дефицита шампанского

ИА Красная Весна03:52
News.ru

В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

News.ru03:19
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Клинические испытания вакцины «Вектора» завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.
Москва 2403:26

В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
Коммерсантъ03:29

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе снизилась на 19,1%

Сбербанк в январе-августе заработал чистую прибыль в 479,66 миллиарда рублей, что меньше результата за аналогичный период прошлого года на 19,1%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.
ПРАЙМ03:07