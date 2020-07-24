Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

с чего всё началось

Ценообразование на оптовом рынке топлива в России стабилизировалось. В данный момент динамика изменения стоимости направлена на постепенное снижение, сообщил прессе начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

В ФАС отметили динамику снижения оптовых цен на бензин

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