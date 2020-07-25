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В ФАС отметили динамику снижения оптовых цен на бензин

Ценообразование на оптовом рынке топлива в России стабилизировалось. В данный момент динамика изменения стоимости направлена на постепенное снижение, сообщил прессе начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.
ТАСС24 июля в 11:50
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ТАСС

В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

ТАСС24 июля в 11:50
Lenta.ru

Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина

Lenta.ru24 июля в 13:48
RT на русском

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

RT на русском24 июля в 12:45
Live24

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Live2425 июля в 08:50
ПРАЙМ

ФАС ответила РТС по оптовым ценам на топливо, заявляет об их стабилизации

ПРАЙМ24 июля в 11:07
OilCapital.ru

Автозаправки терпят убытки

OilCapital.ru24 июля в 06:55
Car.ru

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Car.ru24 июля в 03:09

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»

Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс17:56

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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В селе под Самарой ввели режим ЧС из-за вспышки свиной чумы

В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье, 26 июля.
Известиявчера в 16:25
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В Испании заявили о контроле за ситуацией с коронавирусом в стране

Согласно распространенному сообщению испанского минздрава и МИД, "Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом - ред.)". Отмечается также, что власти ожидали появления новых вспышек, однако они "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования".
РИА Новостивчера в 09:16