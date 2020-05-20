В России существенно снизились цены на лимоны, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. Ранее цитрусовые подорожали на фоне ситуации с коронавирусом.

В ФАС отметили снижение цен на лимоны

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