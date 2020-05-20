Экономика
КоммерсантъФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.
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Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Шоу-бизнес
Самойлова претендует на половину доходов Джигана после развода
Модель Оксана Самойлова требует от своего супруга, рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), половину его дохода после развода.
Народные новости 04:24
Общество
В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки
Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Футбол
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес
Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации
Другой приближенный к Марии источник утверждает, что отцом пятого ребенка является российский чиновник из Совета Федерации, который попросту не хочет быть публичным.
Территория новостей 08:41
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
Здоровье
Опубликована полная статистика заражений районов Нижегородской области
По данным на 17 мая 2020 года зараженные коронавирусной инфекцией нижегородцы зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.
Открытый Нижний 17 мая в 10:18
Здоровье
В некоторых районах Ростовской области могут ослабить ограничения
С предложением ослабить режим самоизоляции для отдельных районов Ростовской области предложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Южный автомобиль 06:12
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
РЕН ТВ вчера в 19:23
Общество
Патрушев назвал основные нарушения в реализации нацпроектов
Основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.
Известия 07:10
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera вчера в 09:20
Происшествия
США задержали помогавших экс-главе Nissan Гону бежать из Японии
Власти США задержали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону бежать из Японии, передает Reuters со ссылкой на материалы суда в Вустере (штат Массачусетс).
Rambler News Service 09:35
Общество
Сергея Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец 07:47
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
ТАСС 05:23
Гаджеты
Sony запатентовала безрамочный смартфон с выдвижными динамиками
Согласно новому патенту, зарегистрированным во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности (ВОИС), Sony разработала смартфон с выдвижными модулями, располагающимися на верхнем и нижнем краях.
MobiDevices 02:44
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет реализован
Проект "Северный поток-2" обязательно будет завершен, несмотря на санкции американской стороны.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Политика
Лавров провёл разговор с главой МИД Австралии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей австралийской коллегой Мариз Пэйн.
RT на русском 09:04
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19