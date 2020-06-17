Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.

с чего всё началось

Заявителей смутило, что максимальная цена закупки 1,3 млн тонн труб большого диаметра составляет 98,4 млрд рублей. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора. Не уточняется, для чего «Газпром» закупает трубы.

В ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

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