Энергетика

News.ruNews.ruВ ФАС пожаловались на 100-миллиардную закупку труб «Газпрома»

Заявителей смутило, что максимальная цена закупки 1,3 млн тонн труб большого диаметра составляет 98,4 млрд рублей. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора. Не уточняется, для чего «Газпром» закупает трубы.
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с чего всё началось

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.
ТАССвчера в 12:22

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«Газпром» расценил поданные в ФАС жалобы как попытку сорвать инвестпроекты

News.ruвчера в 18:58

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБКвчера в 14:00

«Газпром» назвал жалобы в ФАС на закупку труб почти на 100 млрд рублей необоснованными

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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газетавчера в 15:15

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

Lenta.ruвчера в 14:04

ФАС рассмотрит жалобы на закупку «Газпромом» труб на почти 100 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфаксвчера в 12:26
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Политика

Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Происшествия

В Крыму скончались два пациента с коронавирусом

Симферополь, 18 июня 2020, 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму скончалось два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:12
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Здоровье

В России снова выявили меньше 8 тысяч больных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 7 790 больных коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Православие и Мир 03:40
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передаёт радиостанция Europe 1.
РИА Новости 04:27
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Кино

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
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Гаджеты

Samsung предлагает в России смартфоны в аренду за полцены

После 12 платежей участник программы получит возможность обменять смартфон на новый.
Деловое.ТВ вчера в 11:22
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

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Общество

В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

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Шоу-бизнес

Двойняшки Максима Галкина творчески поздравили отца с 44-летием

Сегодня, 18 июня, известный телеведущий Максим Галкин празднует день рождения.
Летидор 04:03
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Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
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Армия и оружие

Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
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Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
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Автоспорт

В McLaren рассматривают возможность продажи 30% акций

В McLaren рассматривают возможность продажи 30% акций команды Формулы 1 в рамках плана по привлечению дополнительного финансирования для повышения конкурентоспособности.
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Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
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Происшествия

Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги

Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня вчера в 04:49
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Общество

В России утверждено и опубликовано расписание ЕГЭ

Согласно Приказу Минестерства просвещения РФ, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены. Первый настоящий состоится по всей стране 3 июля.
Tvtver.ru вчера в 10:31
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