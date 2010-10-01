Экономика
Наша версияВ ФАС предложили передать им право надзора в сфере интеллектуальной собственности
В средствах массовой информации появились сообщения, что представители Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой наделить ведомство правом надзора в сфере интеллектуальной собственности.
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Политика
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Автоспорт
Организаторы «Гран-при Австралии» подтвердили проведение гонки
Первая гонка нового сезона «Формулы-1», как и планировалось, пройдет в Австралии.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Армия и оружие
Два сирийских самолета сбиты турецкими военными в Идлибе
Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета, пилоты катапультировались, с ними все в порядке.
Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Экономика
Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета
Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей».
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Кремле в откровенном платье с глубоким декольте
На снимке певица предстала в шикарном золотом платье, спереди его украшает глубокий вырез до самой талии, а вставка из прозрачной ткани не позволяет наряду соскользнуть с плеч.
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
В Якутске предложили ввести налог на собак
Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Гаджеты
В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3
Происшествия
СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины
Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
Энергетика
«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
Здоровье
В подмосковных школах и детсадах из-за ОРВИ ввели чрезвычайные меры
Со 2 марта в учебных учреждениях Московской области были введены чрезвычайные меры. Такое решение было принято из-за вспышки ОРВИ.
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.