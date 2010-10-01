В средствах массовой информации появились сообщения, что представители Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой наделить ведомство правом надзора в сфере интеллектуальной собственности.

В ФАС предложили передать им право надзора в сфере интеллектуальной собственности

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