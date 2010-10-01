Экономика

Наша версияНаша версияВ ФАС предложили передать им право надзора в сфере интеллектуальной собственности

1 фото
В средствах массовой информации появились сообщения, что представители Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой наделить ведомство правом надзора в сфере интеллектуальной собственности.
Читать в источнике
Комментировать
Политика

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
БИЗНЕС Online 00:23
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Газета.Ru 29 февраля в 10:53
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Автоспорт

Организаторы «Гран-при Австралии» подтвердили проведение гонки

Первая гонка нового сезона «Формулы-1», как и планировалось, пройдет в Австралии.
Спорт-Экспресс 01:52
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 01:56
Армия и оружие

Два сирийских самолета сбиты турецкими военными в Идлибе

Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета, пилоты катапультировались, с ними все в порядке.
Политика Сегодня вчера в 07:48
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости вчера в 15:39
Экономика

Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета

Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Валерия выступила в Кремле в откровенном платье с глубоким декольте

На снимке певица предстала в шикарном золотом платье, спереди его украшает глубокий вырез до самой талии, а вставка из прозрачной ткани не позволяет наряду соскользнуть с плеч.
iReactor вчера в 22:16
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
РБК 01:50
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Гаджеты

В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

Актуальные Новости 29 февраля в 11:01
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины

Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
ГЛАС.RU 01:38
Энергетика

«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
РИА Новости 00:00
Здоровье

В подмосковных школах и детсадах из-за ОРВИ ввели чрезвычайные меры

Со 2 марта в учебных учреждениях Московской области были введены чрезвычайные меры. Такое решение было принято из-за вспышки ОРВИ.
Вести Подмосковья вчера в 23:34
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости 29 февраля в 21:50
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Киберспорт

В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
CyberSport.ru 28 февраля в 12:54
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное