Общество
RT на русскомВ ФАС прокомментировали цены на хлеб
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России.
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ФАС: Повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России в период пандемии не зафиксировано
Агентство Москвавчера в 06:56
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Армия и оружие
Борисов рассказал об успешных результатах испытаний истребителя Су-57
Борисов отметил, что в результате испытаний истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания.
Политическая Экспертиза вчера в 22:59
Политика
Песков о смертности в России: мы ничего не скрываем
Песков отметил, что причина смерти устанавливается при вскрытии, что позволяет вести точные подсчеты.
Вести.Ru 01:55
Гаджеты
Motorola планирует сделать новый складной Razr в сентябре
Новый Razr от Motorola, возрождение классического форм-фактора со складным экраном, определенно не является идеальным устройством, так как его производительность и камера ниже номинального.
ITZine.ru 02:47
Политика
США заблокировали предложенное РФ заявление СБ ООН по Венесуэле
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter сообщил, что Соединенные Штаты заблокировали заявление Совбезу ООН, предложенное Россией с осуждением вторжения в Венесуэлу.
RuNews24.ru вчера в 19:48
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Армия и оружие
ВМФ РФ распределил первую партию малых ракетных кораблей
Малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» разделят между флотами.
Известия вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь обновило карту распространения коронавируса по региону.
Областная газета 19 мая в 00:50
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Происшествия
Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
В Республике Адыгея глава Красногвардейского района, где за последнее время было зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, Альберт Османов подал в отставку.
Российская газета 02:55
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Армия и оружие
Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке
Сирийские военные заблокировали проезд, из-за чего американской колонне пришлось развернуться.
Аргументы и Факты вчера в 15:03
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25