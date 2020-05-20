Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России.

В ФАС прокомментировали цены на хлеб

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