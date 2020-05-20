Экономика
RT на русскомВ ФАС прокомментировали цены на хлеб
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".ТАССвчера в 07:15
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Путешествия
Кубанские курорты попали в список лучших для отдыха этим летом
Среди курортов Краснодарского края в 2020 году на лето бронируют чаще всего отели в Сочи, Анапе и Ейске.
ФедералПресс вчера в 03:59
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Спорт
Томас Бах пояснил, почему ОИ в Токио могут отменить
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о том, что понимает, почему летние Олимпийские игры в Токио придется отменить, если они не смогут пройти в 2021 году.
Московский Комсомолец 01:09
Здоровье
В Омске покинет должность глава Городского перинатального центра
Глава омского минздрава Ирина Солдатова сообщила, что руководитель Городского перинатального центра Сергей Николаев покинет свою должность.
АиФ Омск вчера в 08:07
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт вчера в 13:07
Происшествия
СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области
Следователи завели уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе. Об этом сообщает управление СК по Саратовской области.
РБК вчера в 11:23
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Футбол
Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом
Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru вчера в 17:10
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Экономика
Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США
Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций.
Известия 19 мая в 17:02
Общество
Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Общество
Россияне рассказали, чего им не хватает на самоизоляции
Большинство россиян во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, ощутили нехватку живого общения.
Газета.Ru 01:31
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Здоровье
Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения
Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».
Urbc.Ru 19 мая в 05:03
Происшествия
Украинская сторона сообщила о гибели командира батальона «Луганск-1»
Военное обозрение вчера в 23:52
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Происшествия
В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков
РИА Новости вчера в 07:56
Происшествия
Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы
Известия вчера в 18:24
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Происшествия
16-летний парень погиб в страшном ДТП под Брянском
Парень сидел на пассажирском месте «Жигулей-девятки», сообщает «Брянск Today».
Деснянская правда 00:46
Наука
Создан инструмент для диагностики аутоиммунных патологий
Команде ученых удалось разработать уникальный способ для диагностики и мониторинга аутоиммунных патологий.
Rusargument вчера в 20:22