Общество
ДождьФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина. На данный момент ФАС не получала жалоб на повышение цен.
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Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в Хельсинки
В Хельсинки начали расследование несчастного случая в аэропорту Вантаа — там из кабины воздушного судна выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Общество
В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах
Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов
Семь стран — членов ООН лишились права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Политика
Встреча Хафтара и Сарраджа пройдет в Москве – МИД России
Переговоры пройдут под эгидой глав МИД и Минобороны РФ и Турции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Армия и оружие
По американской авиабазе в Ираке нанесли очередной ракетный удар
В арабских СМИ появились сообщения о том, что около часа назад по американской военной базе в Ираке был нанесен еще один ракетный удар.
Политика
Партия Порошенко призвала найти виновность России в катастрофе в Иране
Сопредседатель парламентской фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского расследовать "возможную причастность" России к крушению в Иране украинского самолета.
Политика
В Белом доме Россию и Китай назвали главными угрозами для США
Роберт О’Брайен, советник президента США по нацбезопасности, заявил, что главная угроза для США – Россия и Китай.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Авто
Продажи автомобилей японских марок упали на 10% в РФ
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани
Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Происшествия
На Алтае мужчина застрелил двух барнаульцев и сжег их тела в машине
Житель села Бобровка Первомайского района подозревается в жестоком убийстве двух барнаульцев.
Армия и оружие
Япония выступила за скорейшее развертывание американских комплексов ПРО
Министр обороны Японии Таро Коно призвал к скорейшему развертыванию в стране наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.
Кино
Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Федором Бондарчуком
В одной из недавних бесед с представителями средств массовой информации высказалась о работе с режиссером.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).