Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
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ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

Российская газета13:22

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новости15:18

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБК14:19

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин в России

News.ru13:45

ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин

Lenta.ru16:21

ФАС не видит предпосылок к росту цен на бензин в России

РЕН ТВ12:53

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАСС12:52
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