Энергетика
РИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.РИА Новости15:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Комментарии
Общество
В Казахстане у россиянина выявили коронавирус
В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию из-за коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что весенний призыв в армию 2020 года могут перенести на другую дату из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Общество
В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Общество
ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах
Общество
Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе
Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
Общество
Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»
Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Космос
С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео
Энтом, который является опытным оператором, заявил, что объект "двигался с дикой скоростью и было очень трудно сосредоточиться".
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
Эрдоган: Коронавирус почти парализовал обыденную жизнь в Турции
Турецкий лидер отметил, что угроза коронавируса почти парализовала обыденную жизнь, и сопряжена с негативными экономическими последствиями.
Общество
Кутузов рассказал про обстановку в Италии на фоне вспышки COVID-19
Бывший футболист «Милана» Виталий Кутузов рассказал, что сейчас происходит в Италии, которую охватил коронавирус.