Энергетика
Российская газетаФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет необходимые меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.РИА Новостивчера в 15:18
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