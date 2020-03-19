Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Предпосылок для роста цен на бензин в России нет, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет необходимые меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
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