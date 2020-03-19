Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новости18 марта в 15:18

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ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

URA.Ru18 марта в 16:30

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газетавчера в 01:07

Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВ18 марта в 22:50

ФАС проверит информацию о завышении цен на маски в Шереметьево

Rambler News Serviceвчера в 11:59

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новости18 марта в 15:18

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБК18 марта в 14:19

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАСС18 марта в 12:52
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Общество

В России зарегистрировали 52 новых случая заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 52 новых случая заражения коронавирусом в России.
Online47.ru вчера в 13:56
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости вчера в 14:16
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Спорт

Олимпийский огонь доставили в Японию

Церемония зажжения огня состоялась в Греции стадионе «Панатинаикос» 12 марта, а 19 марта была совершена его передача организаторам Игр-2020, которая прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 22:30
Общество

РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica

Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.
Известия вчера в 23:27
Происшествия

В Ростовской области загорелся торговый павильон

Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области.
РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
РБК вчера в 09:31
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 18 марта в 20:16
Общество

Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса

Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Уралинформбюро вчера в 23:45
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv вчера в 04:22
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

Нефть дешевеет на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вслед за нею опускается и российская валюта.
Эхо Москвы 18 марта в 11:31
Хоккей

Сушинский оценил игру омского «Авангарда» в сезоне на тройку

С оценкой прошедшего сезона выступил президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский, сообщает matchtv.ru.
Город55.ру вчера в 10:52
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском вчера в 06:55
Энергетика

У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ

Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты вчера в 19:25
Музыка

Танцор из Little Big пошутил о причинах отмены «Евровидения-2020»

Известия вчера в 14:06
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
МонаВиста вчера в 14:50
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Технологии

В США прошли испытания нового радара для ЗРК Patriot

В США прошли первые испытания радиолокационной станции LTAMDS для зенитного ракетного комплекса Patriot.
Военное обозрение 18 марта в 10:07
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 06:47
Хоккей

Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»

Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
ГЛАС.RU вчера в 06:32
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ вчера в 21:20
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
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